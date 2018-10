O primeiro-ministro deu ordem aos Ministérios das Finanças e do Trabalho para, dentro de oito dias, explicarem a diferença entre o número de trabalhadores que se candidataram ao Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP) e as decisões das Comissões de Avaliação Bipartida (CAB). Através de um despacho assinado a 11 de Outubro, António Costa pede que a situação de recusa de admissão nos quadros da Estado de trabalhadores precários seja analisada até meio da próxima semana.

Na origem do pedido estão "discrepâncias" entre os 33.478 requerimentos recebidos pelas comissões de avaliação bipartida de cada ministério e os 13.594 pareceres favoráveis dados até agora. No despacho, segundo a edição impressa do Público desta sexta-feira, o primeiro-ministro reconhece que "importa apurar e esclarecer as causas e as razões que justificam essa diferença", em particular "a possibilidade de existirem requerimentos apresentados que correspondam a situações não elegíveis de acordo com os critérios legalmente definidos", assim como "a eventualidade de estarem a ser indeferidos requerimentos que cumpram os critérios definidos".

A discussão iniciou-se no debate quinzenal de 10 de Outubro, quando, em resposta ao líder do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou que a discrepância de números entre os funcionários que se candidataram a lugares efectivos no âmbito do PREVPAV e as necessidades indicadas pelos dirigentes dos serviços merece uma explicação era "uma situação que o intrigava".