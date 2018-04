No encontro com Theresa May, António Costa deverá reiterar a posição portuguesa em relação ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia.



Uma questão em que o primeiro-ministro português, em sucessivas declarações públicas, sempre se demarcou da corrente de Bruxelas que reclamou negociações duras com Londres.



"O primeiro-ministro português vai auscultar Theresa May sobre a avaliação que o Reino Unido faz do atual momento negocial tendo em vista a conclusão do acordo de saída. Mas a reunião servirá, sobretudo, para preparar o quadro da relação futura a nível bilateral", referiu a mesma fonte do Governo.



No primeiro dia de presença em Londres, ao início da noite, António Costa estará ainda numa recepção com a comunidade portuguesa residente em Londres.



O segundo dia do primeiro-ministro na capital britânica, na quarta-feira, será totalmente dominado pela agenda económica, começando com um pequeno almoço com potenciais investidores.



António Costa participa depois num fórum de negócios "Portugal/Reino Unido – uma ocasião para apresentar os mais relevantes indicadores sobre a evolução da economia portuguesa ao longo dos últimos.



Nesta sua visita, o primeiro-ministro estará ainda numa segunda conferência económica sobre negócios entre Portugal e a Índia, que tem uma comunidade considerada poderosa do ponto de vista económico na Grã-Bretanha.



Durante a visita de Estado que António Costa realizou à Índia, em Janeiro de 2017, o primeiro-ministro anunciou uma unidade de missão para candidatar Portugal a receber empresas de países terceiros que tencionem deslocalizar-se na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia.



"Portugal pode ser uma excelente plataforma para empresas que estão instaladas na União Europeia e que não têm vontade de sair deste espaço", declarou então António Costa perante uma plateia de empresários indianos.

