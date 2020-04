Existem 1.332 profissionais de saúde infetados pela Covid-19 em Portugal

Marta Temido indicou que o ministério está a trabalhar a informação para tentar perceber "eventuais fragilidades do sistema" e as fragilidades da segurança no trabalho, acrescentando que não existe, para já, discriminação dos dados sobre os grupos de profissionais ou diferenças entre público e privado.



A governante referiu ainda que a capacidade para a realização de testes de despiste da Covid-19 em Portugal é agora "confortável" nos setores público e privado após a entrega de zaragatoas e reagentes feita este sábado, embora admita que existem laboratórios "que estão a marcar a realização de testes laboratoriais para períodos mais distantes", para lá das garantias do SNS.



A ministra da Saúde afirmou, durante a conferência de imprensa de atualização dos dados sobre o coronavírus onde subiram para 295 o número de mortes em Portugal, que existem 1.332 profissionais de saúde infetados pela Covid-19: 231 médicos, 339 enfermeiros e 662 que representam outros profissionais.