Coronavírus. Portugal com 4.268 infetados e 76 vítimas mortais

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal aumentou esta sexta-feira para 4.268 - mais 724 casos. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o País regista 76 vítimas mortais – mais 16 em 24 horas, o que significa um aumento de 20,4%.





89% dos casos confirmados está a recuperar em casa.

O número de recuperados não mudou, mantendo-se em 43. Aguardam resultados laboratoriais 3.995 pessoas e em vigilância pelas autoridades de saúde, estão 19.816.





Pouco antes de este novo boletim ser divulgado, foi revelado que 88 pessoas de um lar de Vila Real estão infetadas com o novo coronavírus.

Internadas nos hospitais, estão 354 pessoas. Há 24 horas, eram 191 - deu-se um crescimento de 85%. Nas Unidades de Cuidados Intensivos, estão 71 pacientes - mais dez pessoas.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto do novo coronavírus espalhou-se por todo o mundo e já infetou mais 505 mil pessoas, das quais morreram quase 25 mil pessoas.

Foram registados 539.360 casos de infeção em mais 183 de países e territórios desde o início da epidemia.

O continente europeu, com quase 275.000 infetados e 16.000 mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 8.165 mortos em 80.539 casos registados até hoje.



Em Espanha, o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, o número de infetados aumentou esta sexta-feira para 64.059. O país regista agora 4.858 mortes - mais 769 nas últimas 24 horas.

Os países mais afetados a seguir à Itália, Espanha e China são o Irão, com 2.234 mortes reportadas (29.406 casos), a França, com 1.696 mortes (29.155 casos), e os Estados Unidos, com 1.178 mortes.

Os Estados Unidos tornaram-se quinta-feira o país com mais casos de infeções no mundo, ultrapassando Itália e a China, com mais de 85 mil casos.

Com Lusa.