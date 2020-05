Coronavírus: morreu a primeira pessoa com menos de 30 anos em Portugal

Portugal regista hoje 1.074 mortos relacionadas com a covid-19, mais 11 do que na segunda-feira, e 25.702 infetados (mais 178), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

O número de óbitos em 24 horas é o mais baixo desde 25 de março, sendo que o relatório publicado hoje tem mais tendências positivas, com o abrandamento dos casos confirmados e a descida do número de pessoas internadas.

O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,7% para 25.072, o que representa 178 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido anunciado um aumento de 0,95% para 25.524.



Morreu a primeira pessoa abaixo dos 30 anos em Portugal por Covid-19, dois meses depois do primeiro caso de infecção. Até ao momento a vítima mais nova tinha mais de 40 anos.Apesar da primeira morte abaixo dos 30 anos, a esmagadora maioria das mortes (721) continuam a acontecer acima dos 80 anos.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (25.702), os dados da Direção Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 178 casos do que na segunda-feira (25.524), representando uma subida de 0,7%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (613), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (223), do Centro (211) Algarve (13), dos Açores (13) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.