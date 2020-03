Responsáveis do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) terão ido a uma grande superfície para comprar fatos de pintor para proteger as equipas médicas dedicadas a casos de coronavírus (COVID-19).

Segundo o Expresso, que avança com a história esta quarta-feira, as proteções foram compradas num estabelecimento perto do hospital e posteriormente adaptadas aos profissionais. Os fatos adaptados foram distribuídos a grande parte dos profissionais das urgências.

Num grupo de médicos, um utilizador ironiza com as alterações feitas aos fatos de pinto: "Se dissesse as adaptações que fizemos...", lê-se. Contactada pela SÁBADO, fonte da CHUC remeteu esclarecimentos para uma conferência de imprensa agendada para esta quarta-feira.