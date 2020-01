Coronavírus: DGS reforça linha SOS 24 e coloca três hospitais em alerta

Ainda não foi registado qualquer caso de suspeita de infeção pelo coronavírus, que já matou 26 pessoas na China, mas a Direção-Geral da Saúde já tem um plano de contingência preparado, reforçando a Linha SOS 24 e colocando três hospitais em alerta.

Em entrevista ao programa Bom Dia da RTP, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, afirmou que explicou que "se uma pessoa vier de Wuhan, ou de outra zona afetada da China, com sintomas que no início parecem uma gripe, o que confunde agora com esta altura do ano, deve ligar para a Linha SOS 24, dizer os sintomas e que fez uma viagem e a linha encaminha".

De acordo com a responsável, os três hospitais de referência são o São João, no Porto, - que tem capacidade de ficar com adultos e com crianças - e o Curry Cabral para adultos e a Estefânia para crianças, em Lisboa.

Esta quinta-feira, Graça Freitas tinha afirmado que "não há casos suspeitos em Portugal" de infeções com o coronavírus, não existindo uma situação de alarme, mas por precaução está "com mais atenção" aos sete casos exportados fora da China.