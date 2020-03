Siga a Sábado nas redes sociais

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra confirmou que há um doente internado com coronavírus nesta unidade de saúde."Temos um caso positivo internado desde há pouco. No serviço de doenças infecciosas", confirmou em conferência de imprensa ao início desta tarde, adiantando que este é o único caso "até ao momento".O homem chegou ao hospital de Coimbra "já validado", informou ainda, citado pelo jornal Observador