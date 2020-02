Confirmado caso de coronavírus em Tenerife

Um homem de 62 que estava infetado com o novo coronavírus morreu, esta segunda-feira, nesta mesma região italiana, aumentando para sete o número de vítimas mortais devido ao Covid-19 neste país, confirmaram fontes hospitalares.

Um turista italiano é o terceiro caso confirmado de coronavírus em Espanha. Segundo a imprensa espanhola, o homem terá chegado a Tenerife, nas Canárias, proveniente da Lombardia , a região com mais casos registados em Itália. O turista já foi colocado em isolamento.As autoridades italianas revelaram que até ao momento infetou pelo menos 219 pessoas no país.Itália é o país da Europa com mais casos de infeção pela nova estirpe de coronavírus e o quarto a nível global. O surto de Covid-19 , que teve origem na China, já infetou mais de 79.000 pessoas em todo o mundo, segundo os números das autoridades de saúde dos cerca de 30 países afetados.O número de mortos devido ao coronavírus subiu para 2.592 na China continental, contabilizando ainda mais de 75 mil infetados, quase todos na província de Hubei.Além das vítimas mortais na China continental, já houve também mortos no Irão, Japão, na região chinesa de Hong Kong, Coreia do Sul, Itália, Filipinas, França, Estados Unidos e Taiwan.Em Portugal já houve 14 casos suspeitos, mas resultaram negativos após análises.