Controlados cinco incêndios activos ao início da madrugada

Em Aveiro, 49 bombeiros e 14 veículos estão no terreno, no concelho de Oliveira de Azeméis, onde o fogo também já se encontra em fase de conclusão.



Nos distritos de Braga, Évora e Beja já não se encontram operacionais no terreno, de acordo com a página da Protecção Civil.

Os cinco incêndios, registados pelas 00:30 desta sexta-feira nos distritos de Aveiro, Beja, Braga, Évora e Porto, encontram-se em fase de conclusão, indicou a Protecção Civil.Os cinco incêndios envolveram um total de 174 homens e 46 viaturas e estavam por volta das 04:00 em fase de conclusão, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).O incêndio no Porto, no concelho de Paredes, já em fase de conclusão, regista 46 homens e 15 viaturas ainda no terreno.