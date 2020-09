Contra o medo, Marisa Matias anuncia recandidatura à Presidência da República

A eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias anunciou esta quarta-feira a sua candidatura à Presidência da República nas eleições de 2021.

Numa cerimónia no Largo do Carmo, em Lisboa, Marisa Matias juntou-se com cerca de 20 trabalhadores na linha da frente do combate à pandemia da Covid-19 e prometeu lutar contra o medo.

"Estou aqui para dizer que serei candidata à Presidência da República", começou por dizer, afirmando-se ser "candidata de frente para frente com Marcelo Rebelo de Sousa", que terá "o voto dos mandatários das fortunas", e esperando o voto dos "jovens trabalhadores que não aceitam empobrecer nesta segunda crise das suas vidas".

Esta é a segunda candidatura de Marisa Matias, que em 2016, também com o apoio do Bloco de Esquerda, ficou em terceiro lugar nas presidenciais, reunindo 10,12% dos votos numa corrida ao Palácio de Belém na qual Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito.

Na altura, foi o melhor resultado de sempre de um candidato da área política bloquista. Desta vez, Marisa Matias será a protagonista de uma candidatura do BE pela quarta vez, depois de duas vezes cabeça de lista ao Parlamento Europeu, em 2014 e 2019 e nas presidenciais anteriores.