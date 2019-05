De acordo com Marlos Silva, líder da equipa de projetos de Investigação & Desenvolvimento da Sonae MC, o projeto está a ser desenvolvido desde novembro de 2017 e tem por objetivo desenvolver "um bioplástico, uma alternativa aos polímeros com base no petróleo, e utilizar um resíduo numa lógica".



O Parlamento aprovou em abril por unanimidade, na generalidade, o projeto de lei de "Os Verdes" para proibir sacos de plástico ultraleves e cuvetes de esferovite no comércio de pão, fruta e legumes, em junho de 2020.



O projeto de lei determina a necessidade de alternativa à disponibilização de sacos de plástico ultraleves e de cuvetes em plástico nos pontos de venda de pão, frutas e legumes, ficando as superfícies comerciais sujeitas a contraordenações e respetivas coimas, a definir posteriormente pelo Governo, em caso de desrespeito.



Sob a mira de "Os Verdes" estão "sacos de plástico ultraleves - os sacos de plástico com espessura inferior a 15 mícron, disponibilizados como embalagem primária para pão, frutas e legumes a granel" e as "cuvetes - embalagem ou recipiente descartável, geralmente envolvido em plástico ou em poliestireno expandido (esferovite), destinado a agrupar ou acondicionar pão, frutas e legumes".

O Continente deverá ter embalagens mais sustentáveis nas suas prateleiras até ao final do ano. O projeto em causa pretende encontrar alternativas ao plástico "através da criação de embalagens biodegradáveis e compostáveis, com maior capacidade de conservação de alimentos", contribuindo também para a "redução do desperdício alimentar", lê-se num comunicado da Ypack, projeto europeu, financiado pelo programa Horizonte 2020 da União Europeia, cujo propósito é encontrar uma alternativa ao plástico para a criação de embalagens adequadas à conservação de alimentos.De acordo com o Continente, já foram desenvolvidos protótipos de sacos,couvettese película para embalar produtos que devem degradar-se naturalmente no solo ao fim de 50 dias e no oceano em menos de 100 dias. Estes protótipos de embalagens são feitos "a partir de produtos alimentares desperdiçados, tais como soro de leite e cascas de amêndoa" e, como se "degradam à base de água e dióxido de carbono", podem servir como fertilizante.