Construída nova unidade de cuidados intensivos no Hospital Amadora-Sintra

A Sacyr Somague anunciou esta quarta-feira ter recebido a adjudicação da construção de uma nova unidade de cuidados intensivos (UCI) de nível II no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, conhecido por Hospital Amadora-Sintra. Segundo a construtora, o projeto já foi iniciado, tem conclusão prevista para 10 de dezembro e está orçado num total de 801.900 euros.

Em comunicado a Sacyr Somague salienta que este investimento será para reforçar a resposta da medicina intensiva da instituição no contexto da pandemia de covid-19, representando um aumento de 15 camas, face às atuais quatro camas existentes neste nível de cuidados intensivos.

A unidade vai ser construída na área atualmente ocupada pela unidade de cirurgia ambulatória, na proximidade física do serviço de medicina intensiva, urgência geral e bloco operatório. Ocupará uma área de 460 metros quadrados, sendo uma das 15 camas destinada a doentes com necessidade de isolamento. O projeto inclui igualmente um posto de enfermagem e de vigilância centralizado com ampla visibilidade sobre os doentes acamados.

A Sacyr Somague diz na mesma nota que irá realizar o trabalho de adaptação do espaço, incluindo a demolição de estruturas, instalação de pré-instalações técnicas e construção da nova unidade.

Citado no comunicado, Eduardo Campos, CEO da Sacyr Somague, considera que "este projeto é mais uma prova da capacidade da Sacyr Somague na área hospitalar, sector onde possuímos uma experiência ímpar, dada pelos vários projetos que desenvolvemos em Portugal e noutros países".

Em Portugal a Sacyr Somague participa na gestão de três hospitais - Vila Franca de Xira, Braga e Ilha Terceira -, que representam mais de 1.200 camas e servem uma população de quase 2 milhões de utentes.



O grupo espanhol tem no seu portefólio oito concessões de hospitais, em quatro países, que representam mais de 3.000 camas e um investimento de 1.120 milhões de euros. Em termos de construção soma já mais de 60 hospitais em sete países, representando mais de 10.000 camas e um investimento de 3.200 milhões de euros.