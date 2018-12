O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, o decreto lei que prevê a recuperação de 2 anos, 9 meses e 18 dias do período em que a carreira dos professores esteve congelada. Por sua vez, os professores continua a exigir a recuperação total do tempo em que as carreiras estiveram congeladas (9 anos, 4 meses e 2 dias).

No comunicado emitido no final do Conselho de Ministros e citado pelo jornal Observaodr, o Governo explica que a solução encontrada "permite mitigar os efeitos dos sete anos de congelamento, sem comprometer a sustentabilidade orçamental".