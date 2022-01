Quem tem dose de reforço fica isento de teste e isolamento

Novas medidas

A reunião do Conselho de Ministros já terminou e António Costa vai anunciar novas medidas para os próximos dias. Um dos temas centrais do encontro desta quinta-feira foi o início das aulas, marcado para a próxima semana.



Portugal registou na quarta-feira quase 40 mil novas infeções, o número mais elevado desde o início da pandemia. No mesmo dia, o Governo ouviu vários especialistas no Infarmed, que traçaram o atual cenário da pandemia no país.



Os especialistas defenderam a diminuição das restrições, sem esquecer a necessidade de ter "sempre por base uma situação de precaução". E sublinharam a necessidade de testes grátis para toda a população.