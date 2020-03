"Não considerando médias móveis de 3 meses, todos os indicadores de confiança diminuíram relativamente a fevereiro", refere o ÎNE.

A confiança dos consumidores afundou "de forma significativa" entre dezembro e março, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). A queda isolada do mês de março correspondeu à maior redução mensal desde setembro de 2012.A queda abrupta da confiança dos consumidores acontece no mês em que a epidemia de covid-19 atingiu Portugal. Para conter a dispersão ainda mais rápida do vírus, o Governo determinou o isolamento social e acionou o estado de emergência, travando a economia a fundo.O INE revela que o indicador de clima económico também diminuiu de forma significativa em março, "retrocedendo para valores próximos dos observados no final de 2016", diz o INE, notando que a quebra foi de "magnitude semelhante à verificada em abril de 2011", quando o país estava em plena crise financeira, prestes a iniciar o programa de resgate da troika por ter perdido o acesso ao financiamento no mercado internacional.