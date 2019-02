Circulou 200 metros em sentido contrário. Duas vítimas ficaram em estado crítico, em Paredes.

Entrou já agressivo no interior do edifício do Moto Clube de Rebordosa, em Paredes, onde decorria uma festa, e partiu um copo, este sábado à tarde. Provocou várias pessoas e acabou por ser expulso do convívio. Revoltado, o homem de 45 anos, que estava alcoolizado, dirigiu-se ao carro, Audi, de matrícula inglesa, e atropelou cinco pessoas.



