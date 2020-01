Comprimidos para sexo são os mais apreendidos

Entre 2015 e 2019 foram apreendidas 2,5 milhões de unidades de medicamentos nas alfândegas portuguesas por suspeitas de falsificação. De acordo com o Jornal de Notícias , que avança dados da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), a maioria destes medicamentos é para o tratamento da disfunção erétil.O ano passado foi o ano com mais comprimidos apreendidos nos últimos cinco anos, tendo sido retidos mais unidades do que no total dos anos de 2017 e 2018.