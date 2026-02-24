Sábado – Pense por si

Como sobreviver à explosão das burlas online

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 23:00

As burlas são cada vez mais criativas e realistas, com recurso à Inteligência Artificial e a programas que espiam a nossa vida digital. “Ninguém pode dizer que não vai cair”, avisa o diretor do Combate ao Cibercrime da PJ. A intrusão dos burlões não é nos sistemas: é na nossa cabeça. Conheça casos reais com os principais crimes e aprenda a identificar os riscos.

"Já tinha ouvido falar de casos, mas nunca pensei que me viriam bater à porta”, começa por contar Maria Helena Guedes, 58 anos. Há três anos recebeu uma reserva para uma noite no T1 que explora em alojamento local, no centro do Porto. A cliente resistira a fazer o check-in presencial, mas acedeu depois de Maria Helena explicar que eram as suas regras. Apareceu de máscara, já dois anos depois da pandemia, com um jovem que disse ser seu sobrinho - a reserva era para ele. Maria Helena, habituada a clientes menos convencionais, registou os documentos dele e entregou as chaves. Eram duas da tarde e a fase final de uma fraude online ia ser executada.

Tópicos Casa nova Casa Nova casa Caso Maria Helena Portugal Serviço Nacional de Saúde Google Abanca Porto Banco de Portugal Caixa Geral de Depósitos MB Way Facebook
Como sobreviver à explosão das burlas online