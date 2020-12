Comissão de inquérito e auditorias custam 3,25 milhões de euros ao Novo Banco

O Novo Banco criou uma "task force" para conseguir responder, o mais rápido possível, a todos os pedidos relacionados com a comissão parlamentar de inquérito, mas também com as auditorias em curso. O banco estima ter de entregar mais de um milhão de páginas e gastar mais de três milhões de euros.Num comunicado enviado esta quarta-feira, 30 de dezembro, o Novo Banco afirma que a equipa especial contará com mais de 40 colaboradores e será liderada por António Ramalho, CEO do banco, de maneira a poder "responder com a máxima rapidez a todas as solicitações dos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito [CPI] ou quaisquer outras que surjam nos próximos meses".O chamado "Projeto 31 de Março" contará ainda com a participação dos administradores executivos Mark Bourke, Rui Fontes e Luisa Soares da Silva, envolvendo ainda responsáveis de diferentes áreas de 12 departamentos.

Este projeto, refere o banco, "surge para dar resposta ao fluxo de documentação que se espera vir a ser solicitado, com o objetivo de assegurar a entrega atempada de todos os pedidos, quer à CPI, quer à Auditoria especial pedida pela Assembleia da República - a cargo da auditora Deloitte - quer ao Fundo de Resolução e ao Tribunal de Contas, para evitar qualquer atraso à data de 31 de março, e assim permitir o cumprimento dos contratos e compromissos internacionais para a capitalização do banco".





"O Novo Banco acredita que esta sobreposição de auditorias e inquéritos constitui uma oportunidade para encerrar de vez as polémicas artificiais criadas durante o ano de 2020, permitindo divulgar em total transparência os diversos contratos firmados em 2017", refere, notando que estes "documentos darão a conhecer à opinião pública os detalhes do plano de restruturação que tem vindo a ser cumprido de forma atempada pelo Novo Banco e pela sua liderança".



Este projeto "permitirá ainda ao Novo Banco divulgar publicamente a totalidade das operações que não puderem ser suficientemente explicitadas nas sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito, esclarecendo todas as questões", afirma a instituição financeira.



Neste sentido, a instituição financeira estima que a documentação pedida "pela Comissão Parlamentar de Inquérito e pelas auditorias em causa possam ultrapassar o milhão de páginas e estima um custo superior a 3,25 milhões de euros com esta operação".



Os partidos tinham até esta segunda-feira para entregar a lista de nomes que querem ouvir no âmbito da comissão de inquérito, bem como os documentos a que querem ter acesso. Entre os requerimentos do PS, PSD, PAN, CDS, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, são mais de 200 as personalidades que os partidos querem chamar ao Parlamento. Terão, no entanto, que chegar a um entendimento já que os trabalhos estão previstos terminar até abril.