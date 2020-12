Portugal vai receber mais dois milhões de doses da vacina da Pfizer

Além das doses previstas, Portugal vai receber mais dois milhões de vacinas da Pfizer e da BioNTech contra a Covid-19, segundo declarações do Ministério da Saúde apuradas pela Antena 1.

Uma semana depois de iniciada a campanha de vacinação nos países da UE, a presidente da Comissão Europeia anuncia no Twitter uma nova encomenda de 100 milhões de doses da primeira vacina aprovada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) contra a Covid-19.

Desta nova leva, Portugal vai receber mais dois milhões de doses desta solução farmacêutica considerada "segura e eficaz", segundo escreveu Ursula von der Leyen, dia 29 de dezembro, na sua rede social.





We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.



We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.



More vaccines will follow!