Combustíveis descem nos Açores a partir de segunda-feira

A gasolina 95 vai descer 7,5 cêntimos por litro a partir de segunda-feira nos Açores e vários tipos de gásoleo vão também ver os seus preços baixar, foi esta sexta-feira revelado.

Os gasóleos rodoviário, colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas descem 7,8 cêntimos e o fuelóleo industrial 1,5 cêntimos, adiantou hoje o Governo dos Açores.

Numa nota enviada às redações, o executivo acrescenta que, "tendo em conta o contexto atual, proceder-se-á ainda a uma descida de cinco cêntimos no gás".

Assim, o litro da gasolina passa a custar 1,213 euros, o do gasóleo rodoviário 1,043 euros, enquanto o gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura passa a custar 0,561 euros por litro e o gasóleo consumido na pesca 0,371 euros por litro.

O quilo do gás no estabelecimento do revendedor passa a custar 1,43 euros.

O fuelóleo industrial passa a custar 0,287 euros por quilo.

O Governo açoriano explica que "no último mês verificou-se uma descida dos preços dos combustíveis no mercado europeu que serve de referência para a definição dos preços nos Açores, correspondente à média dos preços de venda ao público de 14 países naquele espaço".

A incidência fiscal nos Açores, diz ainda a nota, "é inferior à do continente português em 12% na Gasolina 95 octanas, em 23% no gasóleo rodoviário, em 73% no gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas, em 44% no gás butano e em 58% no fuelóleo industrial".

Os novos preços entram em vigor às 00:00 de segunda-feira.