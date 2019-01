A colisão entre dois veículos ligeiros de mercadorias ocorreu na Estrada Nacional 4, entre Vila Boim e Elvas, no sábado à tarde.

Um homem de 52 anos e uma mulher de 55 morreram no hospital na sequência de uma colisão de dois veículos, no sábado, no concelho de Elvas, que provocou também um ferido grave, disse este domingo fonte da GNR.



A mesma fonte indicou à agência Lusa que o homem morreu no sábado, e a mulher morreu hoje, no Hospital de Santa Luzia, em Elvas (Portalegre), para onde foi também transportada outra mulher, de 39 anos, em estado grave.



A colisão entre dois veículos ligeiros de mercadorias ocorreu na Estrada Nacional (EN) 4, entre Vila Boim e Elvas, no sábado à tarde, de acordo com a fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o alerta para o acidente foi dado às 18:15 de sábado, tendo sido mobilizados operacionais e veículos das corporações de bombeiros de Elvas e de Borba (Évora) e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Elvas, além da GNR.