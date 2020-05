Cocaína com o emblema do Benfica apreendida ao largo do México

A Guarda Costeira no México realizou uma apreensão de mais de 45 quilogramas de droga, que tudo indica que se trate de cocaína. O insólito desta ação é que na maior parte dos 40 pacotes apreendidos se encontrava o emblema do Benfica, ainda que seja aquele que foi utilizado pelos encarnados até 1999.A interceção do carregamento de estupefacientes foi realizada na última quarta-feira no estado de Colima, mais propriamente no porto de Manzanillo. O navio que escondia a droga chama-se Long Beach Trader e tem a bandeira de Malta.Refira-se que no documento oficial publicado pelas autoridades mexicanas não é feita qualquer menção ao clube português.Esta não é a primeira vez que tal insólito sucede. Já a 1 de fevereiro deste ano, o jornal 'El Universal' relatava uma outra apreensão mas referente a mais de 48 quilos de cocaína em pacotes que estavam decorados com alguns símbolos do Benfica. Dessa feita, a embarcação que trazia tais pacotes tinha bandeira de Singapura tendo sido intercetada também no mesmo porto de Manzanillo, quando viajava procedente de Guayaquil, no Equador.