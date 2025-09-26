Incêndios: Mais de 50 concelhos de nove distritos em perigo máximo

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, vento fraco e pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste.

Mais de 50 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém e Portalegre estão esta sexta-feira em risco máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Bombeiro combate incêndio com apoio aéreo em Portugal

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado, pelo menos, até sábado em alguns concelhos do interior norte e centro e Algarve, desagravando no domingo.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 07 graus Celsius (em Bragança) e os 16 (em Portalegre e Faro) e as máximas entre os 21 (em Viana do Castelo) e os 31 (em Évora e Beja).