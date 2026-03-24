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CHEGA. O CONFLITO EM LISBOA TEM UM HISTÓRICO

Clã Matias vs. Mascarenhas: um ódio antigo no Chega

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 07:00

Trocaram galhardetes nas redes e fizeram queixas na jurisdição. O vereador está isolado na concelhia e na distrital, de onde se demitiu.

A primeira voz interna do Chega a criticar Bruno Mascarenhas (vereador do Chega em Lisboa, no centro de várias polémicas devido a nomeações de familiares de dirigentes e da própria namorada) veio da família Matias.

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