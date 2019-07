Circulação da Linha Verde do Metro de Lisboa interrompida devido a avaria

A linha verde do metropolitano de Lisboa encontra-se, esta terça-feira à noite, interrompida devido a uma avaria de comboio, de acordo com informações disponibilizadas no site oficial do Metropolitano.



A mesma publicação da conta de que "o tempo de reposição [da circulação] poderá ser superior a 15 minutos".





A circulação do metro foi cortada, cerca das 21h45, na estação de Alvalade e a circulação está interrompida no sentido do Cais do Sodré.

O site do Metropolitano avança ainda que a frequência dos comboios é de 07 minutos e 55 segundos.



Em atualização