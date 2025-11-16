Cinco presidentes, 43 candidatos e mais de 49,84 milhões de votos

Desde as presidenciais de 1976, os eleitores puseram nas urnas 49,84 milhões de votos. A eleição em que participaram mais eleitores, em termos absolutos, foi a de 1986.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Os portugueses elegeram cinco Presidentes da República, escolhidos a partir de 43 candidatos, e puseram nas urnas mais de 49,84 milhões de votos nas eleições realizadas desde 1976.



Portugueses votam em eleições presidenciais desde 1976: 43 candidatos e 5 presidentes MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

Após o 25 de Abril de 1974, Portugal teve cinco presidentes em democracia: António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006, Cavaco Silva (2006-2016) e Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026).

Desde as presidenciais de 1976, os eleitores puseram nas urnas 49,84 milhões de votos, a soma de todos os votos válidos expressos, de acordo com uma atualização feita pela Lusa com os mapas oficiais da última eleição aos dados coligidos, em 2021, pela Pordata, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a partir de estatísticas da administração eleitoral, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

A eleição em que participaram mais eleitores, em termos absolutos, foi a de 1986, em que Mário Soares venceu Freitas do Amaral, com 5.880.078, logo seguida das presidenciais de 1980 em que Ramalho Eanes foi reeleito, derrotando Soares Carneiro, em que votaram 5.769.701 pessoas, sendo a eleição a que registou a abstenção mais baixa -- 15,8%.

A que menos eleitores (4.173.174) mobilizou foi em 2021, para a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, com 52% dos votos -- a mesma percentagem com que foi reeleito Cavaco Silva em 2011.

Feitas também as contas aos candidatos que chegaram às urnas até às eleições de 2021, concluiu-se que foram 43, entre eles apenas cinco mulheres, Maria de Lurdes Pintassilgo, Maria de Belém, Marisa Matias, Ana Gomes e Catarina Martins.

Foram eles, por ordem alfabética, Aires Rodrigues, Ana Gomes, André Ventura, António Abreu, Basílio Horta, Cândido Ferreira, Carlos Carvalhas, Carlos Marques, Cavaco Silva, Defensor Moura, Edgar Silva, Fernando Nobre, Fernando Rosas, Ferreira do Amaral, Francisco Lopes, Francisco Louçã, Freitas do Amaral, Galvão de Melo, Garcia Pereira, Henrique Neto, João Ferreira, Jerónimo de Sousa, Jorge Sampaio, Jorge Sequeira, José Coelho, Manuel Alegre, Marcelo Rebelo de Sousa, Maria de Belém, Mário Soares, Maria de Lourdes Pintassilgo, Marisa Matias, Octávio Pato, Otelo Saraiva de Carvalho, Paulo de Morais, Pinheiro de Azevedo, Pires Veloso, Ramalho Eanes, Sampaio da Nóvoa, Salgado Zenha, Soares Carneiro, Tiago Mayan Gonçalves e Vitorino Silva.

As presidenciais de 2016 bateram o recorde em número de candidatos, dez.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026 e esta é a 12.ª vez (incluindo as duas voltas das eleições de 1986) que os portugueses são chamados, desde 1976, a escolher o Presidente da República em democracia.