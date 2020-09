Chuva regressa esta quinta-feira

A chuva deverá regressar na quinta-feira a Portugal continental, prevendo-se uma descida gradual de temperatura e aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada, indicou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA explica que este quadro meteorológico persistirá até sábado.

"A precipitação mais intensa será mais provável a partir da manhã, evolui do litoral para o interior e pode ser acompanhada de trovoada. O vento soprará por vezes forte, em especial nas terras altas, com rajadas em particular no dia 18", refere a nota do IPMA.

A previsão do IPMA prevê uma descida gradual da temperatura, principalmente na quinta-feira, podendo atingir entre cinco e oito graus de diferença nas regiões do interior.

Prevê-se ainda que a agitação marítima na costa sul do Algarve aumente temporariamente na tarde de sexta-feira, com "ondas de sudoeste de 2 a 2,5 metros.

"Esta situação será causada por bandas de precipitação associadas a uma depressão que se irá localizar a cerca de 600 quilómetros a norte da Madeira (...) e que se irá deslocar para leste, passando a localizar-se a cerca de 200 quilómetros a sudoeste da região de Lisboa", especifica a nota.

O IPMA ressalva que "a evolução da depressão e da sua natureza tem vindo a ser monitorizada".