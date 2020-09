Chuva provoca inundações em casas na ilha açoriana de São Miguel

A chuva forte provocou na noite passada e de madrugada inundações em várias habitações nos concelhos de Vila Franca do Campo, Povoação e Ponta Delgada (São Miguel), mas "sem necessidade de realojar pessoas", disse hoje fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, no concelho de Vila Franca do Campo "duas ribeiras transbordaram e uma delas acabou por provocar uma inundação numa habitação", tendo "arrastado também detritos para uma via" de circulação.

A chuva forte acompanhada de trovoada originou "uma inundação de uma habitação nas Furnas", na Povoação, concelho onde outras "duas moradias ficaram também inundadas devido a esgotos entupidos", segundo a Proteção Civil açoriana.

Já no concelho de Ponta Delgada, "uma via ficou parcialmente inundada, assim como duas habitações".

"Não houve necessidade de proceder a realojamentos e as inundações nas habitações provocaram danos de pequena dimensão", adiantou à agência Lusa a mesma fonte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo até às 12:00 locais de hoje (13:00 em Lisboa) as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa, Faial)

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), vai vigorar alerta laranja até às 12:00 de hoje, passando a aviso amarelo até às 18:00, devido às previsões de chuva por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.