Nos dias que correm, uma fotografia ao lado do Presidente da República parece ser uma façanha ao alcance de qualquer português. Agora, graças a uma aplicação para telemóvel, é possível "pôr um pouco mais de Marcelo na vida": a agência de comunicação Mosca Digital criou a Marcelfie, que permite a qualquer pessoa criar uma selfie personalizada com Marcelo Rebelo de Sousa.

A aplicação utiliza os típicos filtros disponíveis nas redes sociais mas com várias novidades: Marcelo, disposto em diferentes poses ou estados de espírito. Depois de tirar uma fotografia com acesso ao seu telemóvel, poderá partilhar o resultado final da Marcelfie nas redes sociais ou com os seus amigos. Esta app já está disponível gratuitamente para o sistema operativo Android e a versão para iOS está a ser preparada.

E a ideia pode não ser tão descabida como isso. De acordo com uma sondagem, divulgada pelo Expresso no passado sábado, 52,5% das pessoas ambicionam uma fotografia com o Presidente da República e 3,3% já a têm.

Os dados da Eurosondagem parecem ter ecoado na Mosca Digital, que tem como mote "Põe um Marcelo na tua vida". Agora que o chefe de Estado terminou as suas férias e estará menos disponível ao público, esta é uma boa alternativa à já comum fotografia com Marcelo.