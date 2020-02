zona de mato na freguesia Ponta do Pargo, concelho da Calheta, na Madeira. Ao início da tarde, as chamas começaram a ameaçar algumas residências junto do centro da freguesia.

devido às altas temperaturas que se fazem sentir naquela localidade, assim como a intensidade do vento. A zona onde lavram as chamas é composta por mato e eucaliptos.

Por volta das 11h30, havia mais de 40 operacionais no local e centenas de metros quadrados ardidos.

Um incêndio deflagrou durante a madrugada desta sexta-feira numaO combate às chamas tem sido dificultadoO tempo quente e seco que se faz sentir na Madeira já levou ao surgimento de alguns focos de incêndio por toda a ilha, com as temperaturas a ultrapassar os 25 graus, ocasionou já vários focos de incêndios rurais um pouco por toda a ilha.

O incêndio deflagrou inicialmente no sítio da Lombada Velha, às 5h16 desta segunda-feira, e desde então têm ocorrido pequenos fogos em várias localidades da freguesia.

Segundo informação do Serviço de Protecção Civil da Madeira, estão mobilizados 28 operacionais e 14 meios terrestres dos bombeiros da Calheta (concelho a que pertence a freguesia da Ponta do Pargo), dos Voluntários Madeirenses, dos Voluntários de Câmara de Lobos e dos bombeiros de São Vicente/Porto Moniz, bem como do Corpo da Polícia Florestal, do Comando Regional de Operações de Socorro e do Serviço Municipal de Protecção Civil da Calheta.