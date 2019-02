O autor desta chamada foi um jovem de 21 anos que foi identificado cerca de um mês depois. Incorre agora num crime punível com prisão até um ano ou 120 dias de multa.



Um médico do CODU do Norte disse ao diário: "Temos adultos com psicopatologia, chamadas de atenção, brincadeiras de crianças muito típicas no primeiro dia de férias".



Os primeiros sinais a desconfiar é de quando a chamada vem de um telemóvel sem cartão, ou quando se ouvem risos de crianças. Mesmo assim, esta unidade reencaminha uma média de 54 chamadas falsas por dia para o INEM, naquilo que o médico António Táboas compara à história infantil do rapaz que gritava "lobo".



São também registadas milhares de chamadas de "falsas emergências" - situações que não são emergências médicas - e que sobrecarregam as centrais telefónicas. Em 2018 foram recebidas 68.163 chamadas de "falsas emergências" no rácio de 186 por cada dia do ano. Maior parte destas chamadas são posteriormente reencaminhadas para o SNS 24.

Os centros de orientação dos doentes urgentes (CODU) do INEM recebem, por ano, cerca de 20 mil chamadas falsas que originam a mobilização de cerca de 7.500 meios, entre os quais ambulâncias, viaturas médicas e até mesmo helicópteros. Enquanto estes meios são mobilizados para acontecimentos falsos deixam de estar disponíveis para os reais.Na noite de Natal do ano passado, uma chamada para o 112 dava conta de um acidente de viação "gravíssimo" na Póvoa do Lanhoso, no distrito de Braga. Quem deu o alerta referiu a existência de feridos graves e, inclusivamente, de encarcerados. O INEM acionou bombeiros e ainda dois VMER (veículo médico de emergência e reanimação). Mobilizaram-se, no total, 36 meios operacionais, incluindo autoridades, revela o Jornal de Notícias. Só se aperceberam da falsidade da chamada quando chegaram ao local do suposto acidente.