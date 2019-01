A presidente da CMVM explicou que, nesta matéria, a eventual intervenção do supervisor passa por "verificar se o auditor fez bem o seu trabalho, ou seja, se aplicou ou não as regras a que está obrigado. A função do supervisor nesta matéria é verificar se o auditor cumpriu as regras".



"A CMVM tem as suas responsabilidades definidas e assume-as todas, e há um equilíbrio entre o que podemos fazer e o que se espera que se faça. Naturalmente que a CMVM está a acompanhar o tema", frisou.



Gabriela Figueiredo Dias adiantou também que "a CMVM não teve acesso ao relatório, não pediu para ter e não tem de pedir", acrescentando que "até ao momento presente não há nada" que tenha sido transmitido ao supervisor. "Não há razão para termos acesso", indicou.



"Não estou a afirmar que não há nenhum problema. Face à realidade auditada não nos pronunciaremos nesta sede", referiu no encontro, acrescentando que a posição da CMVM na matéria. "Poderá ser avançar com uma inspeção ou não à atividade do auditor. Estamos a falar do auditor e da inspeção à auditoria", precisou.



"Iremos fazer um acompanhamento tão próximo e cuidadoso quanto possível", sublinhou a presidente da CMVM, acrescentando que o supervisor está a recolher toda a informação necessária para decidir a ação que vai "ter ou não".



Em causa está uma versão da auditoria da EY à Caixa Geral de Depósitos (CGD) relativa ao período 2000-2015, com data de dezembro de 2017, que refere que os administradores do banco público receberam "remuneração variável" e "voto de confiança", mesmo com resultados negativos.



A auditoria aponta "importantes insuficiências" organizacionais que poderão ter contribuído para decisões pouco fundamentadas na concessão de crédito e detetou sete operações de concessão de crédito com risco grave ou elevado e perdas, só nestas, de mais de 1.000 milhões de euros, entre as quais as operações de financiamento da fábrica da La Seda de Barcelona, em Sines.

