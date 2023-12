Centro de Recolha Oficial de Braga suspende adoção de animais no Natal

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Centro de Recolha Oficial de Animais (CRO) de Braga vai suspender temporariamente a adoção de animais durante a época natalícia para evitar adoções por impulso, anuncia hoje a empresa de águas e resíduos Agere.



Luís Forra / LUSA

A adoção de animais estará suspensa entre segunda-feira e 05 de janeiro, sendo a mesma retomada a 08 de janeiro, salienta, em comunicado.

Esta medida pretende evitar adoções por impulso que, frequentemente, resultam em devoluções ou no abandono dos animais adotados, explica.

"A iniciativa do CRO de Braga visa garantir que as adoções são fruto de decisões conscientes e refletidas e não apenas motivadas pelo contexto festivo, no intuito de prevenir situações adversas para os animais e para as famílias adotantes", explica.

A Agere relembra que a adoção de um animal deve ser encarada como um compromisso duradouro e responsável e não como um presente sazonal.

"O CRO de Braga reitera o seu compromisso em garantir o bem-estar e a proteção dos animais, assim como em fomentar a sensibilização sobre a importância da adoção consciente e do tratamento responsável dos animais de estimação", conclui.

