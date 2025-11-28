Sábado – Pense por si

Centro comercial Babilónia, na Amadora, encerrado após mega rusga. PSP terá detido um imigrante ilegal

Luana Augusto
Luana Augusto 17:20
Operação teve início após denuncias de cidadãos que alegam que os seus telemóveis foram roubados e que quando os tentaram localizar encontraram-nos naquele centro comercial.

A polícia está a levar a cabo uma mega rusga no Centro Comercial Babilónia, na Amadora. Segundo a , pelo menos uma pessoa foi detida e dez telemóveis foram apreendidos.

Babilónia
Babilónia Duarte Roriz/Correio da Manhã

O centro comercial foi encerrado pelas 15h desta sexta-feira - hora em que a operação teve início - e a rua junto à estação de comboios também foi encerrada. De acordo com a SIC, a polícia está à procura de imigrantes ilegais e de telemóveis roubados. 

As autoridades terão dado início a esta operação após denuncias de cidadãos, que alegam que os seus telemóveis foram roubados e que quando os tentaram localizar encontraram-nos naquele centro comercial.

Nesta operação estão envolvidas 14 equipas, nomeadamente a PSP, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a Segurança Social.

Em atualização

Centro comercial Babilónia, na Amadora, encerrado após mega rusga. PSP terá detido um imigrante ilegal