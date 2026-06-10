Celebrações do 10 de Junho: acompanhe ao minuto

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Celebra-se hoje o dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas - o primeiro durante a presidencia de António José Seguro. O Presidente da República e o primeiro-ministro vão estar em Angra do Heroísmo.

JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
Há 5 minutos 10 de junho de 2026 às 10:26
Lusa

Emídio Sousa destaca "presença distinta" de portugueses no mundo

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, destacou a importância da presença lusófona espalhada pelo mundo.

"Envio um abraço a todos os portugueses, a esta nação global que se projeta no mundo, presente nos cinco continentes e em 178 países, marcada por uma forma singular de estar e de ser, assente no trabalho, na dedicação e no contributo para o desenvolvimento dos países e territórios onde escolhemos viver", frisou o secretário de Estado num vídeo publicado nas redes sociais.

Para o governante, além da língua - que considera ser o maior ativo estratégico das comunidades portuguesas -, a forma de estar, a sua capacidade de adaptação, integração e construção de pontes entre culturas faz com que os portugueses tenham uma "presença distinta no mundo".

"Da América do Norte à América do Sul, em África, na Ásia e na Oceânia, estamos presentes, próximos e ligados por uma identidade comum. Isto é Portugal. Isto são os portugueses. Uma comunidade global feita de histórias, de resiliência e de pertença, que transcende fronteiras e se constrói todos os dias", afirmou.

O secretário de Estado salientou ainda que são os emigrantes, "em cada parte do mundo", que dão a conhecer "o que é Portugal e quem são os portugueses".

"Hoje, já não somos apenas Portugal continental e as regiões autónomas. Somos uma presença global, viva e dinâmica, construída por milhões de portugueses e lusodescendentes em todo o mundo. Portugal é, hoje, uma nação global", concluiu.

Há 1 hora 10 de junho de 2026 às 08:36
Lusa

Seguro discursa pela primeira vez nesta data em Angra do Heroísmo

O Presidente da República, António José Seguro, discursa esta quarta-feira pela primeira vez numa cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores.

António José Seguro escolheu o professor universitário açoriano Miguel Monjardino, especialista em relações internacionais, nascido em Angra do Heroísmo, para presidir às comemorações do 10 de Junho deste ano, as primeiras do seu mandato presidencial.

Na terça-feira, à chegada a Angra, questionado se escolheu comemorar o 10 de Junho na ilha Terceira também como forma de afirmação da soberania nacional, por causa da Base das Lajes, o Presidente da República respondeu que "todos os dias afirma a soberania de Portugal", seja nos Açores ou "em qualquer canto" do país.

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