Tic toc, tic toc. Aproxima-se a hora do 28.º Congresso do CDS-PP, este sábado e domingo em Aveiro, onde será eleito o novo líder do CDS-PP. Dos cinco candidatos, as atenções estão viradas para três pretendentes: o deputado e porta-voz do CDS-PP, João Almeida, o líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos, e o ex-deputado, Filipe Lobo d'Ávila.





que declarou publicamente o apoio a Francisco Rodrigues dos Santos. "Fiz um comentário em que disse que achava muito bem que todos tivessem a liberdade de fazer o que quisessem. E ele disse: ou tiras o apoio ao teu candidato ou eu apago o teu comentário. E apagou", conta

De acordo com as primeiras contagens internas, a mobilização de membros da JP poderá pôr 'Chicão' em ligeira vantagem, apurou ajunto de duas candidaturas. Mas a aritmética para encontrar o vencedor é complicada - e podem meter possíveis alianças à mistura. Trocado por miúdos: a moção de estratégia mais votada poderá ser suplantada caso haja uma união entre os projetos dos segundos e terceiros.Em véspera de congresso, os dirigentes profetizam um congresso de "ambiente tenso", depois de uma semana de declarações de voto, picardias entre apoiantes de candidaturas rivais (no Facebook, especialmente) e até acusações de má conduta de uma das campanhas."Informei-o [ao Francisco Rodrigues dos Santos] que não o iria apoiar, mas ele frisou que isso iria ter consequências para a minha concelhia", relata àfonte centrista, com responsabilidades locais, que preferiu não ser identificado. Noutro concelho, outra militante diz ter sido "varrida" de grupos centristas por António Pedro Maco, ex-vice da distrital de Setúbal e apoiante de Chicão: "Eu e uma série de pessoas estávamos apenas a publicar artigos relacionados com o candidato que apoiávamos, não desrespeitámos ninguém. Só porque não apoiámos o Chicão, fomos bloqueados." Pedro Maco não respondeu às questões daem tempo útil.A mesma fonte fala de "pressões" e imputa responsabilidades a "um conjunto de más companhias" dentro da campanha do líder da jota. "Se o Chicão ganhar, vou-me desfiliar. Não vou continuar num projeto em que não acredito. A candidatura dele faz parecer que está a lidar esta eleição como se fosse o tudo ou nada." À, Francisco Rodrigues dos Santos garante que "nunca disse tais coisas". "E quem o disser está a mentir. Se quiser que liberte a capa do anonimato e que acuse de alguma coisa", concretiza o líder da juventude centrista, lamentando que se levantem estes "falsos testemunhos a horas do congresso".Vários dirigentes centristas admitem que já ouviram relatos de "dezenas de militantes", frisando, porém, que nunca as presenciaram. "Contaram-me de situações da direção dele [Chicão] que têm criado problemas no pré-congresso com dirigentes locais, num lógica intimidatória, com promessas de 'limpeza'. Ainda ontem houve um ex-dirigente do partido contava-me que recebeu uma sms desagradável dele [Chicão] a pedir satisfações por não o apoiar. Mas comigo, diretamente, nunca aconteceu nada", conta um membro dos órgãos sociais do CDS, que prefere manter o anonimato. Outro dirigente confirma também ter ouvido tais relatos, mas prefere afastar-se destes "questões internos que só mancham a imagem do partido, seja verdade ou não".A horas do congresso, há quem fique sensível a comentários. Foi o caso de Miguel Mattos, líder daFigueira da Foz,Isabel Fernandes Homem àO murro na mesa foi dado pelo próprio presidente da mesa do congresso do CDS, Luís Queiró. "Menos ‘casos’ e mais trabalho", salientou, numa mensagem enviada aos congressistas na passada quarta-feira.Após a hecatombe das legislativas, onde os centristas conseguiram apenas 4,2% e cinco deputados, o partido ficou tripartido e, aos olhos de alguns militantes, "com problemas de identidade". Dos mais liberais aos mais conservadores, os candidatos à sucessão de Assunção Cristas, que dará o seu último discurso enquanto líder do CDS às 10:00 deste sábado, representam diferentes correntes do partido.As últimas semanas foram duras, e cada um dos três principais candidatos conseguiu arregimentar apoios de peso. A começar com João Almeida: apesar de garantir "não ser o candidato da continuidade" de Assunção Cristas, em declarações ao Observador, foi nesta ala onde teve mais apoios, como é o caso de Nuno Magalhães, Adolfo Mesquita Nunes e Francisco Mendes da Silva. Já o antigo ministro das Finanças, Bagão Félix, apoiou Chicão por ser "muito aliciante que o CDS tenha um líder que faça o aggiornamento, que provoque uma corrente de ar, um refrescar de ideias". Já Miguel Pires da Silva, antigo líder da jota, declarou apoio a Filipe Lobo d'Ávila.Na reta final, até o antigo líder Ribeiro e Castro se manifestou: para frisar que pode ser tudo menos a continuidade. "Não sou adepto da continuidade. Não tem a ver com João Almeida, mas creio que se organizou na sua candidatura a continuidade do aparelho, é uma espécie de nau de sobrevivência. E cá fora, na segunda-feira, o partido não compreenderia que o CDS continuasse na mesma", disse ao Observador. Depois de ter comparado à liderança de Cristas como uma "loja do chinês" - "não ter ideologias, mas um conjunto de respostas aos problemas concretos das pessoas" -, frisou que preferia apoiar Filipe Lobo d'Ávila ou Francisco Rodrigues dos Santos à continuidade que seria João Almeida.: "Eu e um grupo de pessoas que estão comigo defendemos já há vários anos uma reversão gradual da lei, mas a preocupação é evidentemente com aquilo que são os mecanismos de apoio." "Não acho que isso seja neste momento prioritário.""Eu acho que o CDS deve defender claramente uma alteração à lei do aborto. Não sei se o termo reversão é o termo certo, eu acho que nós temos que evoluir na lei, e não regredir na lei". "O Estado tem que criar condições para que as pessoas não precisem de recorrer ao aborto"."Acho que houve uma decisão em referendo e deve haver estabilidade na legislação sobre esta matéria"."Eu acho que a nossa abordagem agora deve passar pelo apoio do Estado às mulheres que têm gravidezes indesejadas, para que, através de um suporte social e até de um planeamento familiar, possam optar pela maternidade em vez do aborto"."É um tema demasiado sensível sob o ponto de vista pessoal, mas respondendo de forma direta à questão, entendo que não".: "Não faz sentido tratar da mesma forma circunstâncias e situações que são diferentes e por isso votei contra" os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. "Seria impensável propor uma reversão da lei do casamento [gay] porque há circunstâncias concretas que já produziram efeitos jurídicos.""O casamento é uma união entre um homem e uma mulher, entre pessoas de sexos diferentes, sempre foi. Querer chamar casamento a uma união de facto ou uma união entre duas pessoas do mesmo sexo por uma questão puramente ideológica ou política é um erro"."Há um princípio de estabilidade legislativa que tem de se observar nestas matérias, independentemente das posições pessoais. Na altura votei pela união civil, não votei por esta solução, mas obviamente que a estabilidade legislativa é um valor importante"."Eu nunca disse que era contra o casamento homossexual na medida da união entre duas pessoas do mesmo sexo, o que eu disse na altura foi que preferia que tivesse outra designação e fosse adequado outro instituto que não o casamento, que é milenar e antecede o próprio Estado"."Não sou contra a união de pessoas do mesmo sexo, tenho amigos/as gays que vivem juntos. Entendo é que juridicamente deveria ser criada uma outra figura que regulasse as uniões entre pessoas do mesmo sexo à qual não se chamasse casamento, ou seja, deveria encontrar-se uma fórmula legal diferente do casamento que salvaguardasse esse tipo de uniões"."Defendo que não existe legitimidade política de nenhum partido político nem nenhuma maioria política para aprovar qualquer alteração legislativa relacionada com a eutanásia porque não estava nos programas eleitorais"."No limite dos limites, em última instância, o referendo é uma opção para que o assunto fique claro"."A medicina moderna hoje permite dar conforto às pessoas, aliviar o sofrimento. Morrer não é solução, nós morremos quando tivermos de morrer"."Eu acho que a vida não se referenda e entendo que há uma série de combates, quer parlamentares quer constitucionais, que têm que ser feitos antes de se avançar para um referendo"."Há uma batalha parlamentar para travar. A última ganhámos, portanto, não há razão nenhuma para antecipar um cenário diferente. Estarei na primeira linha do debate parlamentar para evitar essa solução. Só se eventualmente perdêssemos é que se poderiam por outros cenários"."Eu acho que o debate parlamentar é o que tem que ter lugar, e eu acredito numa democracia realizada na Assembleia da República, e acho que o CDS deve privilegiar primeiro esse palco"."Os partidos e os deputados não estão, de todo, mandatados para decidir numa matéria como tamanha complexidade e delicadeza como a despenalização da eutanásia, pelo que defendo a existência de um referendo"."Defendo PPP onde façam sentido e onde se perceba que prestam melhor serviço aos cidadãos e sobretudo muitas vezes até pagando-se menos do que se paga, se se quisesse ter uma unidade de saúde pública a funcionar" em determinado sítio."Nós temos em Portugal três ativos na saúde muito importantes, os públicos, a rede pública do Serviço Nacional de Saúde, temos os privados e temos os sociais, e nós temos que integrar isto tudo"."Temos que dar aos portugueses a possibilidade de se poderem dirigir a qualquer uma destas redes, que têm que ser interligadas num sistema nacional de saúde, para que os portugueses possam ter acesso à saúde de forma eficaz"."Em determinadas questões a complementaridade entre o sistema público, o sistema social e o sistema privado de saúde é a forma que melhor serve o utente. O que interessa é o utente, não é a natureza do prestador do cuidado"."Deve haver maior abertura aos privados desde que o acesso à saúde continue a ser garantido por meios públicos"."Eu quero uma resposta que privilegie os portugueses e que possa servir as suas necessidades, agora, se é público ou se é privado, desde que o Estado garanta a qualidade do serviço e a sua universalidade, não vejo problema nenhum que o Estado tenha este papel de complementaridade com outras forças vivas da sociedade"."O SNS está lamentavelmente em risco em Portugal. (…) É por isso fundamental reformular, modernizar o SNS e adapta-lo aos novos tempos e circunstâncias, melhorar o acesso à saúde e a resposta dos serviços, com medidas concretas e exequíveis, não basta colocar a Saúde no topo da prioridade nos discursos"."Defendo que os setores público e privado devem atuar entre eles com base num princípio de cooperação, procurando trabalhar em soluções que criem um princípio concorrencial entre os vários serviços para que se obtenham naturalmente ganhos de eficácia e melhores resultados".

