CDS “alarmado” com proposta do Governo para a contratação pública

Ao contrário do PSD, o CDS não teve ainda qualquer negociação com o PS sobre a proposta do Governo para o novo regime da contratação pública de garante que, "tal como está", a lei merecerá o chumbo dos centristas.

"O CDS ficou alarmado com a proposta do Governo", afirma o deputado João Gonçalves Pereira, anunciando "uma dezena de alterações" propostas pelo seu partido à proposta do Executivo.

Uma das propostas do Governo que o CDS quer travar é alterar de 150 mil euros para 5 milhões o tecto máximo para as contratações feitas sem concurso público.

Gonçalves Pereira nota que este valor representa "35 vezes mais" do que está na lei atual. "É um abuso, um excesso", nota o deputado, que apresenta como alternativa subir o texto para um milhão de euros.

"Dá alguma folga e flexibiliza as medidas de contratação", explica o deputado que também quer introduzir na lei um travão para "evitar adjudicações sucessivas com os mesmos operadores económicos".

Outra mudança proposta pelo Governo que merece o chumbo do CDS é a possibilidade de se poder adjudicar acima do preço base até 20%. Para os centristas isso é "excessivo". E a proposta é a de limitar essa possibilidade a 5 % acima do preço base invocando o interesse público.

João Gonçalves Pereira lamenta que o debate sobre estas alterações não tenha mais tempo, defendendo que "um processo desta natureza devia merecer mais tempo".

E recorda que o parecer do Tribunal de Contas sobre a proposta do Governo "é muito crítico".

Para o centrista, a "distorção da concorrência", a "limitação do mercado" e a promoção "do conluio e da corrupção" são os principais "riscos" de aprovar a legislação proposta pelo Governo.

De resto, o CDS garante que "não houve nenhum tipo de contacto" com o PS para discutir propostas de alteração e nota ter sabido das negociações com o PSD pela comunicação social.

"Era importante a transparência sobre essas negociações", comenta, ao mesmo tempo que garante que "Tal como está o projeto, merece o voto contra do CDS".