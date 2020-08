Com a segunda década do séc XXI, temos assistido a uma nova mudança do quadro normativo. A eleição de líderes populistas que adoptam discursos preconceituosos veio transmitir a ideia de que o racismo pode de novo ser falado. "Make Racism OK Again!". Mas esse foi apenas um dos primeiros eventos.



Parece existir agora uma legitimação do preconceito e do racismo que antes estava mais velado. Concorda?

Agora, penso que o que tem acontecido é que este escalar de gravidade nos movimentos de extrema direita se deveu a novos eventos e novas circunstâncias que constituem novas fontes de legitimação (e que assim contribuem para esta mudança plena do quadro normativo). De muitos lados, coisas têm acontecido que parecem legitimar estes movimentos.









Um polícia dispara mais depressa sobre um suspeito negro? Sempre que um jovem negro é atingido pela polícia norte-americana, Rui Costa Lopes, 37 anos, volta a ler sobre o guineense Amadou Diallo nas notícias. A morte deste imigrante, em Nova Iorque, iniciou uma linha de pesquisa sobre como os preconceitos influenciam a tomada de decisões de profissões críticas, como os polícias (e os juízes ou os médicos), e que o investigador do Instituto de Ciências Sociais (ICS) tem seguido também em Portugal.

Que tipo de narrativa? Concretizando, em Portugal: eleição do deputado do Chega. Sondagens posteriores mostram um crescimento incrível das intenções de voto neste partido (i.e. afinal, há muitos que pensam como eu). A ligação institucional do partido a nível internacional com outros partidos com historial mais antigo e legitimado ( como neste exemplo ). Contextos sociais de crise que potenciam o apontar de dedo às minorias (Covid e consequente crise económica - de repente, o proteccionismo nacionalista parece-nos absolutamente válido e legítimo). E, finalmente, o surgimento de uma narrativa que une as pessoas das franjas mais extremistas com uma fatia significativa da população; i.e. quando conseguimos arranjar um discurso com que muito mais pessoas se consegue identificar.

"Não devemos ter vergonha de ser portugueses, não temos culpa de ser brancos, agora já não se pode dizer nada". Este tipo de afirmações com que tantas pessoas se conseguem identificar no meio de uma sociedade atualmente tão focada na cancel culture, junta-se em Portugal com narrativas antigas de legitimação nacionalista: o luso-tropicalismo. A ideia de que a "nossa" colonização ocorreu de forma mais amigável, pacífica, por miscigenação, por respeito. E mais uma vez, negar essa nossa especificidade é, aparentemente, mostrar vergonha de ser português. As narrativas de maior sucesso são as que identificam um inimigo comum em relação ao qual é fácil unir ódios. Neste caso, foi a extrema esquerda ou esquerda radical. Repare-se quem foram os 10 alvos do mail de ameaça do movimento da Ordem de Avis: tudo pessoas conotadas com a esquerda radical de militância anti-racista e anti-facista.

Portanto, os múltiplos episódios devem-se a um sucessivo crescimento de fontes de legitimação em que cada vez mais se passa a mensagem de que se pode voltar a exprimir ideias que estavam escondidas há décadas.









Ao mesmo tempo, no caso do protesto junto ao SOS Racismo, os que lá estiveram fizeram-no de cara tapada. E o email enviado para as 10 personalidades com ameaças também não está assinado. Os autores sentem-se legitimados mas... Do que se escondem? O racismo e a discriminação são fenómenos não aceitáveis socialmente que precisam de ser legitimados. Quando as pessoas com crenças racistas conseguem evocar justificações supostamente não racistas para o seu racismo, então sentem-se mais confortáveis em discriminar. Esta mensagem anti-esquerda radical, anti-vergonha nacional tem uma adesão brutal e isso criou "momentum" para os movimentos de direita radical.

A história da cara tapada também pensei nisso. Não tenho uma resposta clara, mas este é o meu palpite: ao mesmo tempo que acontecem estas ameaças, as pessoas mais ligadas a estas vitimizam-se com frequência (e.g. "já não posso dizer nada, sou logo acusado de ser racista"). Repare na resposta do Ventura, quando saiu a noticia do mail com ameaças: "Quando nos ameaçam a nós, ninguém se preocupa,… agora com estes coitadinhos." Portanto, imagino a desculpa que eles dariam se se justificasse que seria algo associado à narrativa da "vergonha que parece que nós (eles) devemos sentir por ser portugueses, logo também não podemos dar a cara quando queremos denunciar estes inimigos da nossa nação".