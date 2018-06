A igreja católica vai oferecer aos residentes e turistas que se desloquem em Julho e Agosto ao leste algarvio a possibilidade de se confessarem e praticarem esse sacramento em várias línguas, anunciou a Diocese do Algarve.

A iniciativa inédita "Aproveita as Férias e Reconcilia-te com Deus", é organizada pela vigaria de Tavira (conjunto de paróquias associadas geograficamente), decorrendo em seis igrejas da zona do Sotavento, nas quais os fiéis se podem confessar, sempre às 21:00.

"Há muita gente que vem de férias ao Algarve, cristãos e católicos praticantes, e aproveitam esse período de descanso para fazer uma aproximação a Deus. E começou a haver, e já nos outros anos se assistiu a isso, uma necessidade da celebração do sacramento da Reconciliação, até noutras línguas", disse à Lusa o padre Miguel Neto.

O pároco destacou a possibilidade de esse sacramento poder ser celebrado em espanhol, inglês ou francês, além de português, e garantiu que haverá sempre forma de os fiéis poderem ter acesso à confissão em qualquer uma dessas línguas.

"As paróquias da linha litoral do sotavento do Algarve, entre Tavira e Vila Real de Santo António, e os padres dessa zona detectaram esta necessidade e pensaram que deviam, na medida das suas possibilidades, assegurar essa possibilidade aos fiéis, tanto portugueses como turistas", disse.

A iniciativa decorre de 1 de Julho a 31 de Agosto, com "um horário ao longo de toda a semana, nas diferentes paróquias, no qual os fiéis que o desejarem possam recorrer ao sacramento da Reconciliação".

Assim, os cristãos residentes no Algarve ou de férias na região que o desejem fazer poderão deslocar-se à segunda-feira a Cabanas (Tavira), à terça-feira a Altura (Castro Marim), à quarta a Monte Gordo (Vila Real de Santo António), à quinta-feira a Vila Real de Santo António, à sexta-feira em Tavira (igreja de Santiago) e ao sábado em Cacela (Vila Real de Santo António), precisou.

Miguel Neto considerou que o período de férias pode ser "vivido de formas diferentes" e "muitas pessoas aproveitam para fazer balanço, repensar a vida, surgindo a necessidade de celebrar o sacramento da reconciliação".