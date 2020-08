Casos ativos de Covid-19 sobem há 15 dias seguidos. Não acontecia desde maio

Portugal registou este domingo 320 novos casos de Covid-19, o número mais baixo dos últimos cinco dias mas ainda assim preocupante dada a evolução de casos no país.

São já cinco dias consecutivos com mais de 300 novos casos, o que não acontecia desde o início de julho – entre os dias 1 e 5 – e são já 15 dias consecutivos em que os casos ativos (excluindo óbitos e paciente recuperados) sobem: são agora mais de 14 mil, barreira que só foi ultrapassada por uma vez desde 23 de maio.

Para isso contribui a subida de casos um pouco por todo o país, mas com maior incidência no Norte de Portugal. A região registou este domingo 162 casos e o crescimento de casos no país coincide com cinco dias consecutivos em que o Norte teve mais de uma centena de novos infetados.





Este foi também o segundo dia consecutivo em que o Norte teve mais casos que Lisboa e Vale do Tejo, algo que não acontecia desde os dias 3 e 4 de maio. A região de Lisboa registou este domingo 121 casos de Covid-19, o número mais baixo desde terça-feira.

Depois de este sábado ter registado um novo máximo de casos registados num dia, com 37 infetados, o Algarve reportou apenas seis novos casos.





A região Centro registou 20 novos casos e o Alentejo outros 11, enquanto Madeira e Açores não reportaram novos casos.

Em relação ao dia anterior, existem mais 200 casos ativos – foram registadas 119 pessoas recuperadas e um óbito este domingo -, o que fez baixar a percentagem de pessoas recuperadas entre os casos confirmados (são agora 72,5%, mas a mesma já foi de 73,4%).