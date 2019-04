Carro cai de ribanceira em Matosinhos e faz um morto

As causas do despiste ainda não são conhecidas. Os trabalhos de remoção do corpo já estão a ser efetuados.



O metro, que faz ligação para o centro do Porto, está interrompido num dos sentidos.



Em atualização

Um homem morreu esta quinta-feira na sequência de uma queda do carro que conduzia numa ribanceira junto ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.A viatura, que foi contra um poste, embateu também numa vedação que separa a via do metro, onde acabou por cair. A vítima mortal entrou em paragem cardiorrespiratória, mas não resistiu posteriormente aos ferimentos.