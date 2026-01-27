Carris Metropolitana registou em 2025 um recorde de 194 milhões de passageiros

No ano passado, a operação da Carris Metropolitana registou um total de 90 milhões de quilómetros percorridos.

A Carris Metropolitana registou em 2025 um total de 194 milhões de passageiros transportados e sucessivos recordes de procura em todos os municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), revelou hoje a empresa.



Em comunicado, a Carris Metropolitana deu conta de terem sido realizadas 5,8 milhões de viagens "reforçando a resposta diária à mobilidade da região", salientando os crescimentos expressivos face a 2024 em municípios como Palmela (+26%), Moita (+23%), Cascais (+19%), Montijo (+17%) e Setúbal (+16%).

O ano de 2025 ficou também marcado pelo recorde de passageiros transportados pela Carris Metropolitana num dia útil, em 15 de outubro, com 763 mil passageiros. Também aos fins de semana se registaram máximos históricos, com 340,5 mil passageiros num sábado, em 31 de maio, e 310,3 mil passageiros num domingo ou feriado, em 15 de agosto.

No ano passado, a operação da Carris Metropolitana registou um total de 90 milhões de quilómetros percorridos.

De acordo com a empresa, todos os municípios da AML contribuíram para os resultados, com "múltiplas quebras de recorde em dias úteis, sábados e domingos, evidenciando uma utilização cada vez mais regular do transporte público ao longo de toda a semana".

"Os resultados de 2025 demonstram que a Carris Metropolitana é hoje uma alternativa cada vez mais robusta e confiável para quem se desloca diariamente entre concelhos. O crescimento sustentado da procura reflete o investimento contínuo na qualidade do serviço, na cobertura territorial e na articulação com outros modos de transporte, colocando as pessoas no centro da mobilidade metropolitana", realça a Carris Metropolitana.

A empresa refere que, em 2025, se destacam os volumes de passageiros transportados em municípios como Sintra (30,4 milhões), Loures (23,5 milhões), Lisboa (20,4 milhões), Almada (19,5 milhões) e Seixal (17,3 milhões).

De acordo com os dados da Carris Metropolitana, o total de passageiros transportados para Lisboa foi de 69,8 milhões, enquanto o total de passageiros transportados sobre o Tejo foi de 12,2 milhões.

O crescimento face a 2024 foi transversal à AML, com aumentos expressivos em Palmela (+26%), na Moita (+23%), em Cascais (+19%), no Montijo (+17%) e em Setúbal (+16%).

Segundo a Carris Metropolitana, as linhas mais utilizadas "evidenciam a importância das ligações entre concelhos", exemplos da 1715 (Belém -- Mira Sintra), da 2711 (Charneca -- Lisboa Oriente), da 2790 (Alverca -- Lisboa Areeiro) ou da 3508 (Cacilhas -- Paio Pires), entre outras.

O crescimento da procura refletiu-se também nos principais terminais da rede, destacando-se, entre 2024 e 2025, as estações de Agualva-Cacém (+36%), Portela de Sintra (+27%), Gare do Oriente (+23%), Pragal (+20%) e Amadora (+16%).

A Carris Metropolitana é uma marca criada para os autocarros interurbanos na região de Lisboa, sob coordenação da empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa, uma entidade gestora pública dependente da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Opera desde 01 de junho de 2022 em quatro áreas (concessionadas a operadores privados distintos), nas quais se incluem os 15 municípios da AML que delegaram as suas competências à Transportes Metropolitanos de Lisboa.

A operação da Carris Metropolitana também abrange ligações aos municípios que não delegaram competências e gerem diretamente os transportes concelhios: Barreiro (TBC), Cascais (MobiCascais) e Lisboa (Carris).