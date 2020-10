Candidato à presidência do Governo dos Açores investigado por insolvência culposa

José Manuel Bolieiro, líder do PSD-Açores e candidato à presidência do Governo Regional, está a ser investigado pelo Ministério Público pelo crime de insolvência culposa. Segundo noticia o Público , a investigação é relativa ao tempo em que presidia à autarquia de Ponta Delgada.Em causa, explica o jornal, está a alienação da empresa municipal Azores Parque, que a Câmara de Ponta Delgada vendeu, com um passivo de 11 milhões de euros, a uma sociedade sem contas registadas.