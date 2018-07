Em colaboração com a Polícia Judiciária (PJ), várias polícias europeias estão a vigiar as movimentações do grupo de motards Hells Angels. Este controlo deve-se ao receio que outros elementos do grupo se desloquem a Portugal para a 37.ª Convenção Internacional de Motos, que acontece entre quinta-feira e domingo em Faro, revela o Público. O dispositivo de segurança do evento foi reforçado, já que as autoridades receiam ainda que existam confrontos com o grupo rival, Los Bandidos.

Após a detenção de 59 elementos dos Hells Angels – dos quais 54 enfrentam um pedido de prisão preventiva do Ministério Público –, as autoridades temem que membros de outros países da Europa venham apoiar os portugueses. Aguarda-se que o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decrete as medidas de coacção dos 58 suspeitos detidos no país, já que um outro membro foi apanhado na Alemanha.

Devido à dimensão do evento, que junta milhares de pessoas de vários países europeus, as autoridades assumem temer que o evento possa ser palco de novos confrontos entre os Hells Angels e Los Bandidos – que instalaram uma filial em Portugal à frente da qual está Mário Machado, o ex-líder de extrema-direita.

"Vamos ter um dispositivo de segurança mais reforçado este ano, especialmente na cidade de Faro, mas também no resto do Algarve", disse ao jornal o porta-voz da PSP, o intendente Hugo Palma.