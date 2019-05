Camião do lixo despista-se e tomba sobre dois carros em Lisboa

O acidente condicionou o trânsito na Travessa da Boa Hora, na Ajuda, durante a madrugada desta sexta-feira. Não há registo de feridos

Um camião do lixo tombou sobre dois carros na sequência de um despiste na Travessa da Boa Hora, na Ajuda, em Lisboa, e condicionou o trânsito.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto do Bombeiros Sapadores de Lisboa, o alerta foi dado às 00h21.



"Um pesado de recolha do lixo da Câmara Municipal de Lisboa, quando estava a fazer marcha-atrás, caiu de uma altura superior a quatro metros para a Travessa da Boa-Hora à Ajuda, em circunstâncias ainda por apurar", disse fonte dos bombeiros.



Segundo a mesma fonte, a viatura ficou apoiada na fachada de um edifício e não há feridos a registar.



"Existem danos no local em pelo menos duas viaturas. A estrada está cortada e estamos à espera de uma grua para retirar o veículo do local", acrescentou, cerca das 01h10 a mesma fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.