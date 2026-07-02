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Calor extremo testa rede elétrica: “É natural que surjam apagões localizados"

Renata Lima Lobo 07:30
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A onda de calor que atravessa a Europa já provocou falhas elétricas em França e volta a expor a vulnerabilidade das redes. Portugal não está imune, alerta o professor da NOVA FCT Nuno Amaro.

Uma onda de calor tem afetado vários países europeus e desde 21 de junho já foi a causa da . A Organização Mundial de Saúde chegou a alertar para o crescente aquecimento do Velho Continente, duas vezes superior à média global. À margem da tragédia, surgiu outro alerta: em França, o calor provocou um apagão, deixando 70 mil pessoas sem energia elétrica, devido a uma avaria num transformador. O episódio levanta inevitavelmente a questão: pode Portugal enfrentar o mesmo cenário, quando as altas temperaturas ameaçam agora o país?

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