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Livre entra numa nova era: “Não é um partido consolidado sem a figura de Rui Tavares”

Marta Rodrigues 07:00
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O historiador anunciou o afastamento do cargo de coporta-voz do Livre, apesar de ainda ter um mandato por cumprir. Para o politólogo António Costa Pinto, o partido ainda funciona em torno do cofundador.

A saída de Rui Tavares da coliderança do Livre foi uma decisão “inesperada”, vinda de um partido “não consolidado”, segundo a análise do politólogo António Costa Pinto. Em declarações à SÁBADO, o especialista explica que o afastamento poderá ser uma “tentativa de diminuir a personalização”.  

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