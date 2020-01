Recorde-se que, segundo o Ministério Público, foi João Paulino quem combinou com os militares da GNR devolver as armas. A PJ Militar entrou também na encenação, simulando ter encontrado as armas.

O cabecilha dos assaltantes do roubo das armas de Tancos, João Paulino foi libertado esta segunda-feira pelas 18h30. A confirmação foi dada ao Correio da Manhã pelo advogado de João Paulino, que está agora sujeito a apresentações bidiárias.O cabecilha está também proibido de contactar com os restantes arguidos e não pode ausentar-se do País.